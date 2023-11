Erholung für Kinder aus Grevenbroich Jugendferienwerk schaltet Anmeldung für Freizeiten 2024 frei

Besonders begehrt sind traditionell auch die Plätze für das Sommerlager des Jugendferienwerks. Dieses Jahr geht es auf den Wieshof bei Bad Worzach, 80 Kilometer nordöstlich vom Bodensee gelegen. Bis zu 60 Kinder von acht bis 15 Jahren sollen in der Unterkunft für Selbstversorger Platz finden, die Kosten liegen zwischen 500 und 650 Euro pro Kind. Die Dauer des Aufenthalts: zwei Wochen (20. Juli bis 3. August 2024). Ebenfalls in den Sommerferien will das Jugendferienwerk wieder seine Stadtranderholung in Neu-Elfgen anbieten, die sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren richtet (50 Plätze für den Zeitraum vom 15. bis 20. Juli, jeweils 10 bis 17 Uhr). Die Kostenspanne: 20 bis 80 Euro.