Kostenpflichtiger Inhalt: Absage wegen Corona? : Feiert die Landesgartenschau ihr „25+1“-Jubiläum?

Rund eine Million Besucher lockte die Landesgartenschau 1995 nach Grevenbroich. Der 25. Jahrestag soll vier Monate lang groß gefeiert werden. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich In dieser Woche will der Stadtmarketingverein mit dem Bürgermeister darüber entscheiden, ob die Feiern zum Gartenschau-Jubiläum abgesagt werden sollen. Eine Verlegung in das kommende Jahr scheint möglich.