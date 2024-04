Zweites Kinderbuchfest Grevenbroich feiert das Kinderbuch auf der Stadtparkinsel

Petra Berghaus aus Solingen war mit ihrer Tochter Nina Liermann gekommen. Die Mutter schreibt nicht nur Kinderbücher wie „Tino und der Trost-Tiger“, sie hat auch die Figur „Trost-Tiger“ kreiert. Der Anlass war ein sehr persönlicher: Die Mutter von Petra Berghaus war im Alter von 67 Jahren plötzlich und unerwartet an Krebs verstorben. Der Tiger als Kuscheltier wird in Europa in verschiedenen Größen und auf Wunsch auch mit Personalisierungen produziert. Was für ein Gefühl, vom Trost-Tiger vorgelesen zu bekommen und mit dem Buchhelden als Kuscheltier im Arm anschließend einschlafen zu können!