Ausblick auf 2020 : Grevenbroich feiert seine Gartenschau

So sah es 1995 am Alten Schloss in Grevenbroich aus. Von den herrlichen Blumenbeeten ist nichts übrig geblieben. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich 1995 lockte die Stadt mit ihren neu gestalteten Parks ein Millionenpublikum an. Daran wird 2020 erinnert, wenn die Landesgartenschau ihren 25. Jahrestag feiert. Viele Akteure tüfteln an einem Programm, das über vier Monate läuft.

Es bleibt bis heute ein ungelöstes Rätsel, warum die Grevenbroicher ausgerechnet einen Biber zum Maskottchen ihrer Landesgartenschau kürten. Ebenso rätselhaft bleibt, warum der dicke Plüschkerl einen solch ulkigen Namen trug: Beni. Also nicht Benni, sondern Beni, mit einem „n“ geschrieben. Selbst Heinz Laumann kann in dieser Sache kein Licht ins Dunkle bringen, obwohl er 1995 mitverantwortlich für das Gelingen des Großereignisses war. Was er aber weiß: Beni geht es prima. Denn das Biber-Kostüm hat der Verwaltungs-Mann fast 25 Jahre lang sorgsam aufbewahrt, was gut war. Denn 2020 wird das drollige Nagetier mit der dicken Nase wieder im Mittelpunkt der Gartenschau stehen. Die feiert ihr Silberjubiläum – und damals wie heute koordiniert Heinz Laumann das Geschehen.