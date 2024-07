Am 31. Juli 2024 in Grevenbroich Nächster Feierabendmarkt steht im Zeichen des Schützen-Jubiläums

Zudem sind kleine und große Besucher des Feierabendmarktes dazu eingeladen, sich an der „Zukunftswerkstatt“ des BSV zu beteiligen. Zur Teilnahme per App oder auch im Gespräch mit den Machern sind nicht nur Schützenfans, sondern vor allem auch „Schützenfreunde“ zum Mitmachen aufgefordert. „Bei der ,Zukunftswerkstatt’geht es darum, zunächst herauszufinden, welchen Stellenwert das Schützenwesen in der Stadtgesellschaft hat. Gemeinsam wird dann erarbeitet, wie die Zukunft der Bürgerschützen in 25 Jahren aussehen könnte“, sagt Herlitz.