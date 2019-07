Essen und Genuss in Grevenbroich : Feierabendmarkt begeistert auch als Exportschlager

Der Feierabendmarkt zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen in Grevenbroich. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Nach Büroschluss mit seinen Lieben einen Schoppen zu genießen, ist besonders dann ein Vergnügen, wenn das Drumherum stimmt: Aus einem möglichst abwechslungsreichen Angebot auswählen zu können, punktet dabei ebenso wie in angenehmer Atmosphäre zu verweilen.

Alles Faktoren, die den Feierabendmarkt zu einem Dauerbrenner machen. Am Mittwoch, 24. Juli, ab 16.30 Uhr steht eine weitere Auflage dieses beliebten Termins bevor. Prognostiziert ist übrigens Spitzenwetter.

Aber nicht nur die Schlossstädter läuten auf diese Weise ihren Arbeitsschluss ein. Auch Nachbarstädte und -gemeinden wie Jülich, Bergheim oder Bedburg haben die Idee adaptiert. „Das Konzept war von Beginn an erfolgreich und startete voll durch“, erinnert sich Robert Jordan, Ex-Rathaussprecher und Vater des Formats an die Anfänge. Aus der Grevenbroicher Politik gefordert, hatte er die erfolgreiche After-Work-Party vor vier Jahren initiiert – „und relativ rasch waren Kollegen aus Nachbargemeinden gekommen, um sich das Konzept anzusehen“, erinnert er sich an interessierte Nachahmer. Eine der ersten Gruppen reiste aus Jülich an. „Wir wollten genau wissen, wie die Struktur ist und welche Maßnahmen ergriffen worden waren“, erinnert sich Benjamin Loevenich, Vorsitzender aus der Werbegemeinschaft Jülich. „Lange, oft und ausführlich“ wurde miteinander telefoniert, sagt Robert Jordan.

So wurden beispielsweise auch Listen über teilnehmende Foodtrucks sowie diejenigen, die als potentielle Kandidaten in Frage kämen, ausgetauscht. „Viele der Anbieter, die auch bei unseren Termin mitmachen, probierten auch das Pendant in Jülich aus“, beschreibt Robert Jordan eine Gewinnsituation: Den Gästen wird Gutes geboten, die Essen-und-Genuss-Anbieter verdienen ihr Geld. „Das Konzept wurde eins-zu-eins übernommen“, erzählt Loevenich über den Feierabendmarkt – identische Öffnungszeiten sowie ein interessantes Angebot bei Essen und Genuss sorgen auch in Jülich für Furore.