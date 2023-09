Veranstaltungen in Grevenbroich Feierabendmarkt legt noch mal eine Extra-Schicht ein

Bevor es kälter wird, werden dann noch einmal Burger in vielen Variationen, Wildspezialitäten, Currywurst und Flammkuchen im Herzen der Innenstadt angeboten. Für Getränke wird das Team von „Haus Portz“ sorgen, zudem gibt’s an einem weiteren Stand den in Grevenbroich kreierten Wermut Chavi. Auch für Musik wird gesorgt sein. Da eine Live-Band in der Kürze der Zeit nicht mehr verpflichtet werden konnte, wird ein DJ den Soundtrack zum Feierabendmarkt liefern.