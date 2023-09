Auch im nächsten Jahr soll es den beliebten Treffpunkt wieder geben Feierabendmarkt-Saison ist in Grevenbroich erfolgreich verlaufen

Mit Live-Konzerten und DJ-Mucke wurden die Feierabendmärkte in den vergangenen Monaten wieder zu einem beliebten Treffpunkt der Grevenbroicher. Das soll im nächsten Jahr so sein: Am Mittwoch, 8. Mai, geht es wieder los – zur üblichen und mittlerweile gewohnten Zeit zwischen 16.30 und 21 Uhr.