Spiritueller Zwischenruf : Fehler und Gemeinsamkeiten

Kritik an der Corona-Impfverfahren ist richtig und wichtig, meint Pater Bruno Robeck. Die für das Impfen Verantwortlichen täten hm allerdings auch etwas leid, gibt der Prior der Langwadener Zisterzienser-Möche zu. Nicht alle Probleme, so meint er, könnten auf einmal gelöst werden.

Große Aufregung bis heute gibt es wegen der überlasteten Anmeldeportale und wegen des Impfstoffengpasses. Die gelieferten Impfdosen reichen noch nicht einmal für die festgelegte erste Impfgruppe, weil weniger produziert werden kann als geplant. Nun wird viel Kritik laut. Ähnlich wie es bei den Fußballspielen der deutschen Nationalelf nicht nur einen Trainer zu geben scheint, sondern über 70 Millionen, weil jeder mitreden möchte, so glauben auch viele, in der Pandemieproblematik und Impfthematik Experten zu sein. Die freie und kritische Meinungsäußerung ist elementar. Sie trägt dazu bei, Fehler zu benennen und die Verantwortlichen zum Handeln zu bewegen. In der Demokratie ist es wichtig, dass die Opposition mit den Entscheidungen der Regierungsverantwortlichen nicht einverstanden ist. Der Austausch von Argumenten ist ein Motor zur Weiterentwicklung. Trotzdem tun mir die Regierungsverantwortlichen in dieser Zeit leid. Selbst wenn sie sich noch so anstrengen, sie können nicht alle berechtigten Anliegen gleichzeitig berücksichtigen und alle Probleme auf einmal lösen. Sie werden immer von der einen oder anderen Seite Kritik ernten – und zwar berechtigte Kritik. Die Kritiker haben es relativ leicht, weil sie nur einen Ausschnitt des Ganzen sehen und Fehler bemängeln können, die im Vorhinein gar nicht erkennbar waren.

In solch einer extremen Situation möchte wohl niemand unbedingt Regierungsverantwortung übernehmen. Aber solche Zeiten stellen sich manchmal ein. Unsere Mönchsregel, die Regel des heiligen Benedikt, beschreibt die Aufgaben des Abtes als Leiter des Klosters. Die Regel sieht den Abt zu jeder Zeit in Leitungsverantwortung – gleich ob die Mönchsgemeinschaft groß oder klein ist, Schwierigkeiten hat oder ein ruhiges Leben führen kann. Der Abt muss darauf achten, dass es keinen berechtigten Grund zum Murren gibt. Er muss die Schwachen und Bedürftigen im Blick haben. Er darf sich nicht von denen beeindrucken lassen, die es verstehen, sich lauthals in Szene zu setzen, oder neidisch auf andere schauen. Auch hier klingt an, dass der Abt es nicht allen wird recht machen können. Seine Entscheidungen sollen gerecht und verständlich sein, so dass möglichst alle sie nachvollziehen können. Wenn der Abt sich auf seine Mitbrüder und ihre Bedürfnisse einlässt, lernt er von ihnen. Andererseits lernen die Brüder von ihm, wenn sie sich auf ihn und seinen Führungsstil einlassen. Hier findet ein doppelter Lernprozess statt, der die Gemeinschaft stärkt und zur weiteren Entwicklung aller beiträgt. Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, dass wir in dieser schwierigen Lage aufeinander hören und voneinander lernen. Es wird nicht perfekt werden, aber Vorurteile werden abgebaut und der andere wird in den Blick genommen. Dann schimpfen wir nicht mehr übereinander als „die da oben“ und „die da unten“, sondern kommen gemeinsam voran. PRIOR BRUNO ROBECK, OCIST