Antrag für die Grevenbroicher Ratssitzung : FDP will Verzicht auf die Gebühren für Biergärten

Grevenbroich In Grevenbroich soll auch in diesem Jahr auf die Erhebung von Gebühren für die Außengastronomie verzichtet werden. Das fordert die FDP in einem Antrag für die nächste Ratssitzung.

Darüber hinaus soll die Stadtverwaltung prüfen, wie sie den Handel, die Gastronomie und den Veranstaltungssektor in der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie unterstützen kann.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt kein Geld für die außengastronomische Angebote kassiert. Da zum Ende des ersten Vierteljahres wieder die Gebührenbescheide verschickt werden, drückt FDP-Fraktionschef Markus Schumacher auf die Tube. Spätestens in der März-Sitzung des Rates müsse darüber entschieden werden, ob die Gebühren auch für 2022 erlassen werden. „Bereits jetzt sollte auch geprüft werden, ob Schaustellern wieder die Möglichkeit eingeräumt werden kann, ihre Angebote an ausgewählten Standorten in der Stadt zu präsentieren – falls Schützenfeste und Kirmessen nicht wie gewohnt stattfinden können“, sagt Schumacher. Generell solle die Stadt untersuchen, welchen Beitrag sie leisten kann, um Insolvenzen heimischer Unternehmen zu verhindern.

(NGZ)