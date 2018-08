Grevenbroich: FDP will Smart-Cafés in Grevenbroich

Generationen-Gemeinschaftsprojekt in Grevenbroich : Senioren lernen von Jugendlichen: FDP regt Smart-Cafés an

Grevenbroich Die FDP fordert Smart-Cafés in Grevenbroich. Die Stadtverwaltung soll Treffpunkte organisieren, an denen Senioren von Jugendlichen in Sachen Smartphone-Bedienung unterrichtet werden. Der Antrag wurde jetzt für die nächste Ratssitzung gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Smartphones können zum Einkaufen verwendet werden, sie dienen als Navigator in fremden Städten, und auch der Umgang mit sogenannten Volkskrankheiten wie Diabetes lässt sich durch spezielle Apps deutlich optimieren“, sagt FDP-Fraktionschef Markus Schumacher. „Die Lebensqualität kann durch diese nützliche Stütze im Alltag erheblich gesteigert werden.“ Ältere Menschen seien sich der neuen Möglichkeiten durchaus bewusst, würden jedoch aus Unerfahrenheit häufig den Einstieg in die Smartphone-Welt scheuen. Für Jüngere sei hingegen ein Leben ohne diese mobilen Helfer unvorstellbar geworden. Vor diesem Hintergrund regt die FDP an, dem Beispiel der Stadt Ratingen zu folgen. Dort hat der städtische Jugendrat entsprechende Veranstaltungen für ältere Menschen im Rahmen sogenannter Smart-Cafés organisiert“, sagt Markus Schumacher.

Unkompliziert hätten Jugendliche den Älteren Fragen beantwortet und gezeigt, was die Mobiltelefone alles können. „Der Erfolg der Veranstaltung spricht für sich und lädt zum Nachahmen in Grevenbroich an“, meint der Fraktionsvorsitzende. Ein solches Angebot könnte nach Ansicht der FDP sowohl in Gruppen als auch im Rahmen einzelner Begegnungen, die zum Beispiel auch über die Taschengeld-Börse organisiert werden könne, unterbreitet werden.

„Dies ist ein gelungenes Beispiel, das zeigt, dass Ältere auch von jüngeren Menschen etwas lernen können, Generationen untereinander in Kontakt bleiben und der individuelle Lebensalltag erleichtert werden kann“, sagt Markus Schumacher. Nach Informationen der FDP-Ratsfraktion gebe es in Grevenbroich derzeit kein solches Angebot.

Der Rat trifft sich am 13. September zu seiner nächsten Sitzung.

(NGZ)