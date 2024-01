Politik in Grevenbroich FDP will Info-Blatt mit Regeln für alle Kitas im Stadtgebiet

Die Regeln zum Besuch einer Kindertagesstätte in Grevenbroich sollen künftig mehrsprachig an die Eltern ausgegeben werden. Das fordert die FDP in einem Eilantrag für den am Dienstag tagenden Jugendhilfeausschuss. Hintergrund des Antrags ist auch die derzeit grassierende, jahrestypische Erkältungswelle.