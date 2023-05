Neuer Vorstoß in Grevenbroich Liberale wollen Hundehalter bei Steuern entlasten

Die FDP in Grevenbroich findet, dass sich die Stadtverwaltung aufgrund der verbesserten Haushaltssituation mit einer steuerlichen Entlastung von Hundehaltern beschäftigen sollte. In einer Anfrage für die nächste Sitzung des Stadtrates schreiben die Politiker, dass die Stadt Grevenbroich Hundebesitzer mit 102 Euro Hundesteuer für den ersten Hund pro Jahr so stark zur Kasse bittet wie keine andere Kommune im Rhein-Kreis. Zum Vergleich: In Rommerskirchen soll die Hundesteuer bei nur 78 Euro pro Jahr für den ersten Hund liegen. Andere Städte in NRW, so die FDP, hätten die Hundesteuer inzwischen ganz abgeschafft. Eine Abschaffung fordere auch der Bund der Steuerzahler.