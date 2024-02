Brauchtum in Grevenbroich FDP will kleine Kirmessen mit Standgebühren-Verzicht retten

Die Kirmes auf dem Dorf ist vom Aussterben bedroht: Die kleinen Plätze zu bespielen, ist für immer weniger Schausteller mit Fahrgeschäften ein lohnenswertes Geschäft. Folglich steigt die Zahl der Brauchtumsvereine, die Absagen für ihre Kirmessen kassieren – und auf einmal ohne Frequenzbringer dastehen. Viele kleine Plätze büßen folglich an Attraktivität ein. Das Problem hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. So hat es im Sommer etwa auf der Gindorfer Kirmes keinen Autoscooter gegeben.