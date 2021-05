Umbau des Flutgraben-Viertels in Grevenbroich : FDP warnt - Keine Planung ohne Bürgerschützenverein

Das ehemalige Bauhof-Areal am Flutgraben in Grevenbroich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Die von der Ratskooperation angestellten Überlegungen zur Neugestaltung des Flutgraben-Viertels seien mutig, sagt FDP-Ratsherr Peter Cremerius. Denn einmal mehr geht es dabei um eine mögliche Verlegung des Kirmesplatzes. „Ohne Einbindung der Schützen dürfen keine Pflöcke eingeschlagen werden“, warnt das Mitglied des Bauausschusses. Als ehemaliger BSV-Präsident spricht Cremerius aus Erfahrung.

Das ist offensichtlich bei SPD, Grünen und Mein Grevenbroich im Ohr geblieben. Die drei Fraktionen arbeiten aktuell an einem Verfahrensvorschlag für die Neugestaltung am Flutgraben, wollen die Schützen aber nicht an die Peripherie verbannen, sondern sie in der Innenstadt behalten. Nicht unbedingt an der Graf-Kessel-Straße, vielleicht auf einem anderen Platz – etwa auf dem alten Bauhof-Gelände, mit einer Budenstadt bis zum Schloss.