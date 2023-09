Debatte um Stein-Gräber in Grevenbroich FDP lehnt weitere Vorgaben zur Grabgestaltung ab

In der Debatte um eine mögliche 30-Prozent-Regel für jegliche Arten von Steinen auf Gräbern in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich schaltet sich nun die FDP ein. Fraktionsvorsitzender Markus Schumacher sagt: „Mit der FDP wird es keine weiteren Vorgaben zur Grabgestaltung in der Friedhofssatzung geben.“ Wie die Mitglieder des Umweltbeirats nach einer Anfrage der Ratsfraktion Mein Grevenbroich informiert werden, wird nach Beratungen im Arbeitskreis Bestattungswesen angestrebt, den Anteil von Schotter, Kies und Platten auf Gräbern auf 30 Prozent zu deckeln. Bisher gibt keine Vorgaben in Bezug auf Steine bei den städtischen Friedhöfen.