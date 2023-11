Feuerwehr in Grevenbroich FDP hakt zur Zusammenlegung der Wehren Hülchrath und Neukirchen nach

Auf die Stadt kommt, was die Erneuerung ihrer Feuerwehrgerätehäuser angeht, in den nächsten Jahren einiges zu. Die Feuerwehreinheit Kapellen soll raus aus ihrem zu kleinen Domizil und einen Neubau auf einer Fläche zwischen Tal-, Max-Planck-Straße und Am Bierkeller bekommen. Für die Einheit Gustorf/Gindorf wird geprüft, ob ein Neubau die bessere Alternative zur Sanierung ist. Doch da war doch noch etwas: Bereits vor Jahren geplant war die Zusammenlegung der Einheiten im Norden, in Hülchrath und Neukirchen, in einem Neubau. Dann wurde es ruhig um die Pläne, bis jetzt. Die FDP-Fraktion will nun wissen, wie es um das Projekt bestellt ist: „Wie sehen die zeitlichen Planungen hinsichtlich einer möglichen Zusammenlegung aus? Welche Planungen sind bereits unternommen worden?“, hakt Fraktionschef Markus Schumacher in einer Anfrage für den Rat nach. Und: „Welche Fläche wird aus Sicht der Verwaltung favorisiert?“