Liberale in Grevenbroich FDP fordert Ende der Zutrittskontrollen im Bürgerbüro

Die FDP-Fraktion in Grevenbroich fordert in einem Antrag für die nächste Sitzung des Hauptausschusses ein Ende der Zutrittskontrollen im Bürgerbüro der Stadt. Eingeführt war der Security-Dienst nach Informationen der Liberalen während der Hochphase der Corona-Pandemie. Inzwischen, so heißt es in dem von Fraktionschef Markus Schumacher unterzeichneten Papier, sei es prioritäre Aufgabe des Security-Personals, darauf zu achten, dass nur die Bürger in das Büro eintreten, die tatsächlich aufgerufen wurden. „Ein zusätzlicher Schutz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird dadurch nicht gewährleistet“, heißt es.