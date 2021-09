Baugebiet in Neuenhausen : FDP fordert neuen Entwurf für Siedlung am Welchenberg

Der Entwurf zeigt die geplanten Bauten. Foto: Kleszcewski & Partner Architekt/KLESZCZEWSKI & PARTNER ARCHITEKT

Neuenhausen Die FDP hat einen Vorschlag für das Baugebiet am Fuße des Welchenbergs gemacht. Das Thema war bei der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden. Anwohner äußerten vorab viel Kritik.

Die Liberalen in Grevenbroich regen eine Neuplanung für das Projekt „Wohnen am Welchenberg“ an. Der Vorhabenträger soll einen erneuten Entwurf für einen Bebauungsplan vorlegen. So formuliert es die Fraktion in einem Antrag für die nächste Sitzung des Planungsausschusses (28. Oktober). Die FDP ist für eine Variante mit einem deutlich reduzierten Bauvolumen. Gleichzeitig soll die „ökologische, ökonomische und klimafreundliche Bauweise“ beibehalten werden. In der jüngsten Sitzung des Gremiums waren die Tagesordnungspunkte, die den Welchenberg betreffen, wegen „verwaltungsinternen Abstimmungsbedarfs“ kurzfristig vom Plan gestrichen worden.

Die Liberalen begründen ihren Antrag mit der Lage des Baugebiets. Das Flurstück soll in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, so steht es in der Sitzungsvorlage. Die drei vorgesehenen Baukörper würden einen „erheblich störenden Einfluss auf das schützenswerte Gelände ausüben und eine erhebliche Verkehrsbelastung auf den Zubringern Willibrordusstraße und Am Steinacker verursachen“, heißt es bei der FDP. Anwohnern in Neuenhausen war das Bauvorhaben bereits vor der Sitzung der Politiker übel aufgestoßen. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob eine Bebauung dort mit anderen Plänen in Einklang zu bringen ist, die eine Aufwertung des Naherholungsgebiets vorsehen.

Wenn ja, so die FDP, wären drei bis vier Flachbauten vorstellbar. „Da in Grevenbroich weit mehr Wohnraum geschaffen werden muss, schlagen wir vor zu prüfen, ob dieses Projekt in seiner Ursprungsform nicht an anderer Stelle im Ortsteil Neuenhausen oder im Stadtgebiet realisiert werden kann.“ Bisher sind dort drei Bauten geplant, die Platz für 36 Wohneinheiten bieten sollen.

(cka)