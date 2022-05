Landtagswhl in Grevenbroich : Fast jeder Dritte hat bereits die Briefwahl beantragt

Mathias Claußen organisiert mit seinem Team die Wahl. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Noch eine Woche ist es bis zur Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, und schon jetzt steht fest, dass der Briefwähler-Anteil hoch sein wird. Bis zum Freitag Mittag lagen Mathias Claußen 14.324 Anträge für die Briefwahlunterlagen vor. Der Leiter des Bürgerbüros ist mit seinem Team für die Organisation der Wahl in der Stadt zuständig. Der Anteil der Briefwähler an allen Wahlberechtigten liegt damit bereits jetzt bei 30 Prozent.

„In den vergangenen Tagen sind die Antragszahlen aber abgeebbt“. Claußen rechnet mit insgesamt rund 15.000 Briefwählern, bei der Landtagsgwahl 2017 waren es knapp 9000 gewesen. Den deutlichen Anstieg führt er unter anderem auf die Corona-Pandemie zurück. Viele wollten deswegen lieber die Kreuze auf dem Stimmzettel zu Hause machen. Zudem gebe es gegenüber früher mehr Wege, um Briefwahl zu beantragen. Zum Antrag geht es über die Stadthomepage beziehungsweise per E-Mail an wahlen@grevenbroich.de oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte. Briefwahl kann auch schriftlich oder bei einem Besuch im Wahlbüro im Alten Rathaus beantragt werden.