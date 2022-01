Tempo-Messlanlage der Stadt Grevenbroich muss repariert werden : Farbspray-Attacke auf neuen Radar-Anhänger in Langwaden

Grevenbroich Mit Farbspray haben Unbekannte den neuen Radar-Anhänger in Langwaden besprüht und außer Gefecht gesetzt. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Die neue Technik wird, wie Dezernent Claus Ropertz betont, keineswegs nur für Tempo-Kontrollen eingesetzt.

Erst im Oktober nahm die Stadt ihren neuen Radar-Anhänger in Betrieb, der zusätzlich zum Radarwagen das Tempo auf den Straßen kontrollieren soll. Nun haben Unbekannte das Hightech- Gefährt außer Gefecht gesetzt. Die mobile Messanlage soll aber schnell wieder einsatzbereit gemacht werden. Am 18. Januar war das in unauffälligem Dunkelgrau gehaltene Fahrzeug in Langwaden an der L 142 in Höhe des Klostergeländes postiert worden.

Wiederholt hatte es in Langwaden Beschwerden über Raser in der Ortsdurchfahrt gegeben. Die sechs Einsatztage an der L 142 in Langwaden offenbaren Überraschendes: Laut Stadt wurden in beiden Richtungen insgesamt 44.200 Fahrzeuge registriert. Dabei wurden 72 Temposünder geblitzt, die überwiegende Zahl in Richtung Wevelinghoven, lediglich zwei in Richtung Hülchrath. „Die Zahlen verdeutlichen, dass die meisten Autofahrer sich dort an Tempo 50 halten, diszipliniert fahren“, sagt Ropertz.