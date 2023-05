Infos für Familien in Grevenbroich Das Familienbüro erweitert sein Beratungsangebot

Grevenbroich · Die Anlaufstelle für Familien an der Breite Straße in Grevenbroich öffnet für Termine nun auch montags. Was dort sonst alles geboten wird.

18.05.2023, 04:50 Uhr

Das Team im Familienbüro an der Breite Straße. Foto: Verein alte Feuerwache

Anlaufstelle für Fragen, zum Austausch und zum Spielen ist das Familienbüro an der Breite Straße. Beratung spielt dabei eine wichtige Rolle, und dabei sollen die Gespräche ungestört laufen. „Einige Familien kommen ins Familienbüro, um bei ihren persönlichen Herausforderungen unterstützt zu werden. Daher bieten wir nun auch montags Beratungsgespräche mit festem Termin an“, erklärt Sara Clauß, Leiterin des Familienbüros mit dem Verein Alte Feuerwache als Träger. Bislang war das Familienbüro montags komplett zu. Das Café und der Spielbereich bleiben montags weiter geschlossen, „um den Familien einen ruhigen und geschützten Rahmen zu bieten“, sagt Clauß weiter. Viele Anfragen kommen zu den Themen „Betreuungsmöglichkeiten für Kinder“ sowie zu finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien, etwa Kindergeld oder Kinderzuschlag. Vor fast zwei Jahren wurde das Familienbüro eröffnet. Um allen Familien einen Zugang zu ermöglichen, sind die Angebote überwiegend kostenfrei. Unter anderem sind dort Infos zu Leistungen des Jugendamtes sowie Freizeitmöglichkeiten für Kinder erhalten. Haben Eltern individuelle Fragen zur Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern, ist eine individuelle Beratung möglich. Kurse, Informationsveranstaltungen und Aktionen gibt es zu den Themen Bewegung, Ernährung, Gesundheit, Kultur und Kreativität auf. Und dann ist da noch der Café- und Spielbereich. Familien können auch ohne ein persönliches Anliegen ihre Zeit im Familienbüro verbringen .„Wir freuen uns, mit unseren Angeboten besonders Eltern mit Kindern, die keinen Kitaplatz haben, einen Ort zu bieten, um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen und zu spielen“, erläutert Lara Jungus, pädagogische Mitarbeiterin im Familienbüro. Zudem besteht ein weiterer Service: Kinder können vor Ort gewickelt werden. Auch das Stillen und Füttern von Kindern ist im Familienbüro möglich. Bei Bedarf wärmt das Team die Speisen der Kinder auf. Weitere Infos sind auf der Homepage familienbuero-gv.de zu finden.

(NGZ)