Prozess um Messerstecherei in Grevenbroich Familien von Täter und Opfer wollen sich aussöhnen

Überraschung gleich am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 26-jährigen Mann aus Grevenbroich: Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen. Die siebte Große Strafkammer am Landgericht Mönchengladbach unter Vorsitz von Richter Martin Alberring hat insgesamt fünf Folgetermine für die Befragung von Zeugen anberaumt.