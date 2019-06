Familie Schmale hat eine eigene Parkanlage : Der schönste Garten von Hemmerden

Foto: Schmale Architekten 5 Bilder So schön ist der Garten in Hemmerden.

Hemmerden Vor elf Jahren entdeckten Markus und Evagelia Schmale den Dreikanthof in Hemmerden. Das Architekten-Paar bauten sie erst die alte Scheune aus dem 18. Jahrhundert um. Jetzt haben sie dazu eine Parkanlage geschaffen.

Wer vor der schlichten weißen Fassade des Dreikanthofs steht, ahnt nicht, was sich hinter den alten Mauern verbirgt. Dort befindet sich nicht allein das Traumdomizil der Familie Schmale, eine wilde Mischung aus Historie und Moderne. Dazu kommt eine neu geschaffene Parkanlage.

„Die Natur ist ein großes Geschenk, das wir erhalten sollten“, sagt Markus Schmale. Wie seine Frau Evagelia ist er Architekt und möchte mit seinem Garten Vorbild sein – ein Zeichen setzen, wie Architektur sein sollte: Eine Symbiose mit der Natur. „Immer mehr Menschen legen sich Steinvorgärten an. Wir wollten dem Trend etwas entgegensetzen, die Natur in unser Zuhause einbinden“, sagt er. Vor elf Jahren hat das Ehepaar den in die Jahre gekommenen Dreikanthof in Hemmerden entdeckt. Die eigene Parkanlage ist die Vollendung ihres Wohntraums.

Info Architektonisches Kleinod hinter Mauern Zahlen 32.000 Pflanzen wurde auf rund 3000 Quadratmetern Gartenfläche eingesetzt. Die Stimmungen wechseln dabei von Schritt zu Schritt. Überall gibt es etwas neues zu entdecken. Adresse Hier hat auch Markus Schmales Architekturbüro seinen Sitz.

Schmales Garten ist komplett durchgeplant. Norbert Seeger von den Landschaftsarchitekten Müller und Partner hat die Pläne entwickelt. „Nichts ist wirr, alles hat seinen Sinn und ist aufeinander abgestimmt“, sagt Schmale. Seien es Tierschutz, Nutzwert oder schlichtweg die Optik. Bei allem hat sich Schmale etwas gedacht.

Grob lässt sich der private Park in drei Teile eingrenzen. Der erste Abschnitt beginnt am Wohnhaus. Hier befindet sich der alte Baumbestand des Grundstücks, bis zu 300 Jahre alt. Ein Anbau an die alte Scheune, das gläserne Wohnzimmer, fiel extra dezent aus. Direkt an den Raum mit den wegfahrbaren Wänden schließt ein Pool an. „Die Bäume bieten Kühle und Schatten“, sagt Schmale. „Auch die Luft ist hier ganz anders.“

Kern des zweiten Teils ist der Gartenteich. Selbst zur Mauer hin erstrecken sich hier neue Bereiche und Wege. Der Übergang ist immer bepflanzt. Es ist ein Symbol für das Betreten der Natur. Schmale setzt sich auf die Jugendstilbank unter eine große Magnolie. „Größere gibt es in der Gegend wohl nur am Schloss Dyck“, sagt er. Er lässt seinen Blick durch den Garten schweifen. „Im November stand von all dem noch gar nichts“, sagt er. Er ist sichtlich begeistert, was die Natur bereits geleistet hat. „Stellen Sie sich vor, wie es hier in zehn Jahren erst aussieht“, sagt er.

Von der Bank geht der Blick auf den dritten Teil der Anlage, die vom Rokoko inspiriert ist. Der Bereich ist durch starke Symmetrie und Details wie den Löwenbrunnen geprägt. Am oberen Ende erstrecken sich zwei Beete, durch die man auf kleinen Wegen flanieren kann. Am oberen Ende befindet sich ein einfahrbares Saunahäuschen. Die Wände lassen sich einklappen, die Sauna zusammenschieben. Es bleibt ein Laufband, in Mitten der Natur. Dabei lädt selbst der Garten zum Joggen ein. „Eine Runde von fünf Minuten ist hier möglich“, sagt Schmale.