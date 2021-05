Polizei fasst Betrüger in Grevenbroich : Falscher Polizist wird vor Geldübergabe festgenommen

Grevenbroich Er hatte sich gegenüber einem Senioren als Polizist ausgegeben – und wollte an das Geld des 85-jährigen Grevenbroichers. Doch schon wenig später schnappten die Handschellen zu: Der 19-Jährige wurde von der „echten“ Polizei festgenommen.

Es war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr, als der Senior den Anruf des angeblichen Polizeibeamten erhielt. Es folgte die übliche Geschichte von der Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft aktiv gewesen war und von der Polizei festgenommen wurde. Es seien Hinweise gefunden worden, so der „Kripobeamte“, dass Bankangestellte in den Fall verwickelt seien und der 85-Jährige ins Visier der Einbrecher geraten sei. Nun müsse er den Ermittlern helfen und Geld von seinem Konto abheben, weil überprüft werden solle, ob Falschgeld darunter sei.