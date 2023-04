Falsche Polizisten in Grevenbroich erfolgreich Betrüger setzen Frauen massiv unter Druck

Ende vergangener Woche waren Betrüger mit der gleichen Masche bei einer weiteren lebensälteren Grevenbroicherin erfolgreich: Sie hatte am Donnerstag, 20. April, gegen 10 Uhr ebenfalls einen Anruf eines falschen Polizisten erhalten. Angeblich, so sagte es der Mann am Telefon, seien ihre Wertgegenstände und ihr Geld bei ihrer Bank nicht mehr sicher, weil sich Kriminelle dort eingeschleust hätten. „Die Seniorin holte sodann Schmuck aus ihrem Schließfach und wartete an der Gerberstraße in Grevenbroich auf die ihr angekündigte ,Mitarbeiterin‘ der Bank“, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Dieser angeblichen Bank-Mitarbeiterin übergab sie gegen 10.30 Uhr den Schmuck sowie Bargeld und ihre Debitkarte. Am darauffolgenden Freitag meldete sich jedoch ein echter Mitarbeiter der Bank und wies die Frau auf ungewöhnliche Kontoaktivitäten hin. So stellte sich alles als Betrug heraus. Das Konto wurde umgehend gesperrt.