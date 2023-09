Verdächtiger Transporter im Visier der Ermittler Fahrzeugdiebe schlagen schon wieder in Grevenbroich zu

Schon wieder waren Fahrzeugdiebe in Grevenbroich am Werk: Diesmal hat es die Besitzer eines Toyotas erwischt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Geländewagen mit dem Kennzeichen GV-RD2307 am Montag zwischen 0 und 1.30 Uhr an der Markgrafenstraße gestohlen worden. Im Auto befanden sich laut Polizei etliche persönliche Gegenstände.