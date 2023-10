Erftverband Fahrräder und anderen Schrott aus der Erft gefischt

Insgesamt gilt: „Schrott und Müll sollten gar nicht in Gewässer hinein. Fische und andere Tiere können sich an Scharfkantigem verletzten – oder etwa an Plastikbeuteln ersticken“, betont Muris. „In den vergangenen Jahren hat die Vermüllung in der Erft zugenommen, zurzeit stabilisiert sch die Lage“, sagt Muris. Rund 1000 Tonnen Unrat, der etwa an Wehranlagen hängen bleibe, hole der Verband im Jahr aus allen Gewässern, für die er zuständig ist, heraus. Eine Ausnahme war nach der Flutkatastrophe 2021, als 6500 Tonnen zusammen kamen, darunter viel Weggeschwemmtes.