Verkehrsplanung in der Innenstadt von Grevenbroich Fahrradstraße soll bis zum Bahnhof wachsen

Seit rund sechs Wochen ist sie fertig – die erste Fahrradstraße der Stadt auf der Karl-Oberbach-Straße mit den blauen Streifen an den Rändern als Erkennungszeichen. „Das blaue Band“ soll, wenn es nach Grünen-Fraktionschef Peter Gehrmann geht, deutlich länger ausfallen und in Zukunft bis zum Bahnhof reichen. Auf diese Weise entstehe eine durchgehende Verbindung, auf der Fahrradfahrer Vorrang haben, auch nebeneinander fahren können. „Aber auch Autos können sie nutzen“, betont Gehrmann. Die Erweiterung der Fahrradstraße würde „der Verknüpfung von Radverkehr mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, mit Bus- und Bahn zugutekommen“, zumal für die Radstation am Bahnhof Ausbaupläne bestehen.