Aufbruch nach Monaten des Stillstands : Fahrrad-Club bietet wieder seine Touren an

ADFC-Sprecher Wolfgang Pleschka vor der Villa Erckens. Das Museum ist jetzt Treffpunkt für die Touren des Fahrrad-Clubs. Foto: wilp Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Aufbruch nach Monaten des Stillstands: Der ADFC startet dieses Wochenende seine ersten Touren. Grevenbroich tritt wieder in die Pedale – auch beim Stadtradeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wagt einen ersten Schritt in Richtung Normalität. In Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt veranstaltet die Ortsgruppe Grevenbroich nun wieder regelmäßig Touren, an denen jeder teilnehmen kann. Schon an diesem Sonntag geht es los mit einem gemeinsamen Ausflug in die nähere Umgebung.

Mit seiner obligatorischen Kartoffel-Tour hatte der ADFC im vergangenen Herbst sein Programm beendet. „Das geschah durchaus mit einem mulmigen Gefühl“, erinnert sich Sprecher Wolfgang Pleschka. „Denn angesichts der Pandemie war nicht klar, wann wir wieder etwas anbieten können.“ Nachdem nun Lockerungen eingetreten sind, hat sich der Fahrrad-Club dazu entschlossen, „einen Schritt nach vorne zu machen“.

Info Die ersten Touren des Fahrrad-Clubs Sonntag Für den 30. Mai, 11.30 Uhr, lädt der ADFC zum Anradeln ein. Dieter Ockfen hat eine Tour vorbereitet, die von Grevenbroich nach Rommerskirchen und weiter über Knechtsteden, Gohr und Neukirchen führt. Für Nicht-Mitglieder kostet die Teilnahme drei Euro. Eine Anmeldung unter 02181 499436 ist erforderlich. Am Start- und Zielpunkt sowie bei einer Rast muss eine Maske getragen werden. Dienstag „Energie aus Grevenbroich“ ist der Titel einer Tour, die am 1. Juni um 18 Uhr beginnt. Dieter Ockfen hat einen Ausflug vorbereitet, der entlang der Trafos der Region führt. Anmeldungen unter Telefon 02181 499436. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Infos Der ADFC berichtet über sein neues Radtouren- und Veranstaltungsprogramm unter:

https://grevenbroich.adfc.de

In den vergangenen Wochen haben die Radler ein Programm zusammengestellt, das bis zum Oktober rund 25 Touren vorsieht. Geplant ist zum Beispiel ein Ausflug zum Rheinbahn-Betriebshof in Düsseldorf, wo der Grevenbroicher Hans Männel mit seinen Kollegen historische Straßenbahnen in Schuss hält. Zudem sollen entlang der Erft markante Boden- und Baudenkmäler besichtigt werden. „Je nach dem, wie sich die Pandemie entwickelt, werden wir weitere Touren hinzunehmen“, sagt Pleschka.

Die Ausflüge werden aber etwas anders ablaufen als gewohnt. Startplatz wird nicht mehr der Markt, sondern die im Stadtpark liegende Villa Erckens sein. „Wir wollen zunächst einmal belebte Plätze meiden“, argumentiert der ADFC-Sprecher. Aus dem selben Grund wird es auch die beliebte Einkehr nicht geben, die sonst Bestandteil vieler Touren ist.

„Eisdielen oder Biergärten werden wir erst einmal nicht ansteuern“, sagt Wolfgang Pleschka. „Die Teilnehmer sollten daher ausreichend Verpflegung mitnehmen.“ Der Club will aber mit Wirten und Gastronomen in Kontakt bleiben und je nach Corona-Lage über einen Zwischenstopp entscheiden. „Wer weiß, vielleicht gelingt das ja schon im Sommer“, meint der ADFC-Sprecher. „Das wäre toll und würde unsere Angebote bereichern.“

Bislang haben sich zehn Tourenleiter bereiterklärt, für ein wenig Abwechslung in Pandemie-Zeiten zu sorgen. Die Radler haben Absprachen mit dem Ordnungsamt getroffen, um die Ausflüge größtmöglich sicher zu gestalten. So ist eine Teilnahme nur nach einer telefonischen Anmeldung möglich, zudem werden Listen geführt, um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. „Wir bewegen uns im Rahmen des derzeit Möglichen“, meint Pleschka. „Es ist nicht leicht, solche Angebote in diesen Zeiten zu planen. Aber wir wagen das jetzt einfach mal.“

Dass es eine entsprechende Resonanz auf die Angebote geben wird, davon ist der ADFC überzeugt. Denn die Corona-Pandemie habe mehr Menschen zum Radfahren geführt. Das sei aktuell auch an der Aktion „Stadtradeln“ abzulesen, die am Freitag gestartet ist. In Grevenbroich haben sich bislang 41 Teams gemeldet, die bis zum 17. Juni möglichst viele Kilometer für „ihre“ Stadt abstrampeln möchten.