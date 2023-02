Stellplätze in Grevenbroich Fahrrad-Garagen zur Spontan-Miete jetzt an drei Bahnhöfen

Mit insgesamt 13 Mini-Garagen für Fahrräder zur Spontan-Miete entfällt Kostenpflichtiger Inhalt der größte Teil auf den größten Bahnhof im Stadtgebiet, nämlich auf den in Grevenbroich. Zehn der Boxen befinden sich am Bahnhofsvorplatz, drei weitere auf der Rückseite an der Merkatorstraße. Dort reihen sie sich an die 30 bestehenden und fest vermieteten Boxen, für die jeweils nur ein Nutzer einen Schlüssel hat. Kostenpflichtiger Inhalt Zehn weitere Boxen für spontane Mieter gibt es auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Kapellen und drei weitere am Bahnhof in Frimmersdorf. Die Stadtbetriebe arbeiten mit dem System des Mönchengladbacher Anbieters Paul Wolff. Gefördert wird der Kauf der Boxen von der Bezirksregierung; deshalb darf die Stadt keinen Gewinn mit der Vermietung erwirtschaften.