Zugausfälle für Freitag angekündigt Streik am Freitag - Grevenbroicher suchen Alternativen zur Bahn

Viele Fahrgäste verzichten auf den Versuch, trotz des Streiks doch mit der Eisenbahn am Freitagmorgen ihr Ziel zu erreichen. Maria-Theresia Schulz aus Jüchen arbeitet im Seniorenzentrum Lindencarre in Grevenbroich und nutzt für den Weg den Zug. Für den Streikmorgen hat die 56-Jährige aber eine Alternative gefunden: Am Freitag könne sie sich abholen und mit dem Auto mitnehmen lassen. „Ich finde den Streik bescheiden, denn wir Betroffenen müssen damit klar kommen. Die Streikenden haben das Recht dazu, aber wenn alle streiken, funktioniert nichts mehr“, sagte die Jüchenerin am Donnerstag.