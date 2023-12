Unfall zwischen Grevenbroich und Rommerskirchen Fahrerin gerät ins Schleudern und landet im Feld

Am Montagmorgen hat ein Unfall auf der B 59 zwischen Grevenbroich und Rommerskirchen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr geführt. Die Straße musste von 7 bis 9 Uhr voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 53 Jahre alte Autofahrerin nahe der Kreuzung, wo es in Richtung Oekoven geht, mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Die Grevenbroicherin verlor die Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.