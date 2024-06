Schützenfest in Grevenbroich-Kapellen Kapellener Fackelbauer zeigen klare Kante

In diesem Jahr hat sich einiges geändert beim Schützenfest in Kapellen. Schützen und Besucher müssen sich an eine neue Festfolge gewöhnen, das Biwak findet nicht mehr auf dem alten Schulhof statt – und es gibt keinen Vogelschuss mehr an den Schützenfesttagen. Gefeiert wird von Freitag bis Montag. „Die Veränderung war eine gute Idee“, meinte BSV-Präsident Herbert Rösgen am Samstag in einer Zwischenbilanz über das Geschehen am Vortag, bei dem der Tanz im Festzelt im Mittelpunkt stand. Das sei ihm von vielen Besuchern und Schützen bestätigt worden. „Wir hatten einen tollen Auftakt mit vielen Besuchern, guter Musik und hervorragender Stimmung.“ Das Königspaar Bernd Giesen und Marlies Rombey stimmte dem Präsidenten voll und ganz zu. „Es war für uns ein hervorragender Abend.“