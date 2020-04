Corona-Krise in Grevenbroich : Facebook-Gruppe vermittelt Zuhörer an Alleinstehende

Grevenbroich Die intensive Diskussion über eine Mandarine auf dem Foto eines Hofladens in Barrenstein – die war dann selbst für Jenny Görgens zu viel. Dabei ist die Administratorin hart im Nehmen. Doch der nölige Hinweis, diese Frucht stamme ja wohl kaum aus eigener Produktion, ließ sie zum Handy greifen.

„Mit mir sind wir elf Zuhörende im Alter zwischen 34 und 58 Jahren“, sagt Görgens. Man wolle keine Telefonseelsorge anbieten und auch keinerlei Psychotherapie via Telefon. Es geht darum, dass man denen einen Gesprächspartner anbietet, die vor allem in Zeiten der Kontaktsperre niemanden haben, mit dem sie mal quatschen können. Vom Alter her soll es ungefähr passen. Und die Anrufenden dürfen sich entweder eine Frau oder einen der bislang vier Herren in der Hotline als Gegenüber am Telefon wünschen.