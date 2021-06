Bäume fällen oder nicht? : Blutbuchen sollen erneut von Experten begutachtet werden

Grevenbroich Die Allee-Bäume am Schloss sind von einem Pilz befallen – der Riesenporling setzt den Blutbuchen zu. Baum-Sachverständiger Jürgen Kutscheidt aus Tönisvorst sieht nach Untersuchung der Stammfüße vorerst jedoch keine akute Gefährdung.

Wie steht es wirklich um die Blutbuchen-Allee im Ian-Hamilton-Finlay-Park zwischen Altem Schloss und Alter Feuerwache? Auf diese Frage wird es womöglich bereits in wenigen Wochen eine Antwort geben. Bei der Stadt kommt Bewegung in die Sache, sie wartet auf den Kostenvoranschlag für die Erstellung eines weiteren Gutachtens. Ein Experte soll sich die von einem aggressiven Pilz, dem Riesenporling, befallenen Bäume noch einmal genau ansehen und prüfen, ob eine Fällung zeitnah nötig ist oder die Allee in der bisherigen Form noch eine Zeit lang erhalten werden kann.