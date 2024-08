Natur in Grevenbroich Experten führen zu den Wildbienen auf der Halde

In der Rekultivierung Garzweiler wurden inzwischen mehr als 800 Pflanzen- und über 1200 Tierarten nachgewiesen. Alleine 92 Wildbienen-Arten wurden 2019 im Rahmen einer Studie erfasst – diese Zahl sei herausragend im gesamten Rheinland, so Biologe Olaf Diestelhorst. Was die Vielfalt ausmacht, seien die unterschiedlichen Strukturen: Blühstreifen, Brachen, Hecken, Sträucher und Streuobstwiesen, aber auch Wasserflächen, Totholz-Areale und offene Bodenstellen würden für vielfältige Lebensräume sorgen.