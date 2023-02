Heizungsanlage ausgefallen Experte checkt Zustand des Hallenbades in Neukirchen

Bereits kurz vor Weihnachten war die Heizung in dem Gebäude an der Viehstraße ausgefallen. Wie sich herausstellte, ist die Anlage irreparabel. Es muss eine neue Heizung her, die nach Angaben des TV Jahn Kapellen – er betreibt das Bad – rund 50.000 Euro kosten würde. Weil auch die Fußbodenheizung am Beckenrand nicht funktioniert, sind an manchen Stellen bereits die Fliesen herausgebrochen. Die Kacheln wellen sich nach oben und platzen ab.