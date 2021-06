Ergebnis eines Sachverständigen : Allee in Grevenbroich muss nicht gefällt werden

Die Blutbuchen-Allee zwischen dem Alten Schloss und der Alten Feuerwache soll im nächsten Herbst gefällt werden. Sie ist Bestandteil des Ian-Hamilton-Finlay-Parks. Foto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Der Verkehrsverein hat sich eine zweite Meinung eingeholt: Sachverständiger Jürgen Kutscheidt kontrollierte die von der Fällung bedrohten Buchen im Finlay-Park. Sein Ergebnis verblüfft.

Wenn es nach dem Verkehrsverein geht, kann die für den nächsten Herbst von der Stadt geplante Fällung der herrlichen Blutbuchen-Allee im Finlay-Park abgeblasen werden. Die Truppe um Walter Flöck hat einen Sachverständigen beauftragt, der die alten Bäume jetzt in Augenschein genommen hat. Das Urteil des Experten verblüfft: Er sieht keine akute Gefährdung, die Buchenallee könne stehen gelassen werden.

Die Stadt hatte dem Umweltausschuss kürzlich mitgeteilt, dass die Bäume von einem aggressiven Pilz befallen seien, dem Riesenporling. Da es keine Rettung mehr gebe, sollen die Buchen im kommenden Herbst gefällt werden. Dies vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit. Es müsse verhindert werden, dass Spaziergänger durch umstürzende Bäume gefährdet werden, sagte der Technische Beigeordnete Florian Herpel. Zuletzt war Anfang Mai eine der alten Buchen bei einem Sturm umgeknickt.

Info Größter Baum hat einen Umfang von 4,50 Meter Dicker Brocken Die größte Buche steht am Kopf der Allee. Sie hat einen Umfang von rund 4,50 Meter. Sachverständiger Jürgen Kutscheidt hat eine Bohrung in dem mächtigen Baum vorgenommen und eine Fäulnis festgestellt. Handlungsbedarf bestehe aktuell aber nicht, sagt der Experte, der zu einer jährlichen Kontrolle rät. Zustand Die Allee ist einem Zustand zwischen „Gesund“ und „Kränklich krank“, das sei normal für einen solch alten Bestand.

Der Verkehrsverein kümmert sich bereits seit Jahren um den Finlay-Park, ihm ist viel am Erhalt der in einem kräftigen Rot daherkommenden Allee gelegen. „Sie ist ein Naturdenkmal und sollte erhalten bleiben“, sagt Walter Flöck. Aus diesem Grund hat er sich jetzt eine zweite Meinung eingeholt: Der Sachverständige Jürgen Kutscheidt aus Tönisvorst, dessen Team unter anderem die alten Bäume auf Schloss Dyck kontrolliert, hat sich die zwischen Schloss und Feuerwache liegende Allee angesehen und vor allem sein Auge auf die Stammfüße gerichtet – also auf den Übergang zum Boden, „die Achillesferse eines jeden Baumes“.

Am Stumpf der unlängst umgestürzten Buche wurde Fäulnis festgestellt, an anderen Stellen hat Kutscheidt schadhafte Pilze wie den Lack- und auch den Riesenporling ausfindig gemacht – doch: Die Schäden seien nicht so hoch, dass eine weitergehende Untersuchung erforderlich werde. Der Zustand der 25 Bäume schwanke zwischen „Gesund“ über „Kränkelnd“ bis hin zu „Kränkelnd-krank“ – was sehr positiv sei: „Für einen alten Buchenbestand sieht das noch sehr gut aus.“

Nach dem Urteil von Jürgen Kutscheidt sei das alles kein Grund für eine Fällung. Auch eine weitergehende Untersuchung der Bäume sei zurzeit nicht erforderlich. „Ich sehe hier keine akute Gefährdung“, sagt der Experte, der aber zu einer jährlichen Kontrolle rät. Was unmittelbar gemacht werden müsse: In den Kronen der Bäume befinde sich viel Totholz, das herunterfallen könnte, aber relativ leicht zu entfernen sei.

Der Sachverständige rät dazu, die alten Bäume regelmäßig zu wässern. Auch eine spätere Impfung mit sogenannten Symbiosepilzen (Mykorrhiza) – die den Baum mit wertvollen Nährstoffen versorgen – könne helfen, den Bestand über einen längeren Zeitraum zu erhalten.

Das Ergebnis seiner Kontrolle wird Jürgen Kutscheidt demnächst dem Verkehrsverein zustellen, er stellt zudem in Aussicht, dass sich auch die Stadt mit Fragen an ihn wenden könne. Walter Flöck will in Kürze im Rathaus vorsprechen, um eine Fällung der Blutbuchenallee abzuwenden. Darüber hinaus soll eine Spendenaktion für den Kauf einer Bewässerungsanlage gestartet werden.