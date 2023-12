Hilfe für bedürftige Familien Grevenbroicher Tafel stellt wieder drei Weihnachtswunschbäume auf

Bis spätestens Montag, 18. Dezember, 12 Uhr, müssen die Pakete im Servicecenter Grevenbroich abgegeben werden. Im Rahmen einer kleinen Feier werden die Geschenke in der Woche vor Weihnachten im Domizil der Existenzhilfe an der Merkatorstraße persönlich an die Familien übergeben. Wer die Weihnachtswunschbaum-Aktion wieder zu einem Erfolg machen und Kinderaugen zum Leuchten bringen möchte, kann sich einen Wunsch im Kreishaus abholen.