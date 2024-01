Die Tafel in Grevenbroich Existenzhilfe steht unter enormem Druck

Rund 500 Quadratmeter müssten es schon sein, damit es am neuen Standort weitergehen kann wie an der Merkatorstraße. Das in Bahnhofsnähe liegende Gebäude ist die Zentrale für gleich mehrere Hilfsangebote. Dort werden nicht nur Lebensmittel ausgegeben, sondern auch sortenrein sortiert und eingelagert, damit sie an die Tafeln in Kapellen, Jüchen und in der Südstadt weitergegeben werden können. Die Hilfsorganisation hat mittlerweile rund 3500 Bedürftige in ihrer Kartei.