Optimale Lebensräume für Meister Lampe Ex-Tagebauflächen werden „Hasenland“

Für Grevenbroich gibt es jedoch gute Nachrichten: Im Umland der Schlossstadt ist die Feldhasenpopulation in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auf der Königshovener und Kasterer Höhe sowie auf der „Autobahninsel“ an der neuen A 44 leben so viele „Mümmelmänner“ wie nirgendwo sonst in der Bördenlandschaft des Rheinischen Reviers. Das ist ein Ergebnis des Projekts „Hasenland Garzweiler“, das die RWE-Forschungsstelle für Rekultivierung im Rahmen ihrer Biodiversitäts-Strategie aufgelegt hat.