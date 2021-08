Motive, die mit Füßen getreten werden : Ex-Schützenkönigin aus Grevenbroich fotografiert Gully-Deckel

Grevenbroich Jutta Wosnitza ist als Kirmes-Fotografin bekannt. Die 67-Jährige hat aber noch eine andere Leidenschaft: Kanaldeckel mit Motiven. Selbst in Peru wurde die Grevenbroicherin fündig.

In vielen Orten ist Jutta Wosnitza schon fündig geworden. In Rumänien hat sie bereits Gullys fotografiert, ebenso in Bulgarien, sogar in der peruanischen Metropole Lima hat sie einen hübschen Deckel entdeckt und als fotografische Erinnerung mit nach Hause gebracht. „Aber so weit muss man gar nicht auf Entdeckungsreise gehen“, sagt die 67-Jährige. In Düsseldorf ist sie auf Radschläger-Motive gestoßen, in Münster auf eine Erinnerung an den Westfälischen Frieden und in Neuss auf einen Deckel zum Gedenken an Josef Kardinal Frings. Und auch in Grevenbroich gibt es besondere Gullys, die zeigen das Wappen der Schlossstadt. „Sie wurden auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Hans Gottfried Bernrath verlegt – das war in den 90ern, als die Fußgängerzone vor der Landesgartenschau umgestaltet wurde“, erinnert sich Jutta Wosnitza.