Deutsches Rotes Kreuz Wevelinghoven Ex-Schützenkönig spendet 125 Mal Blut und wird vom Roten Kreuz ausgezeichnet

Der knapp 70 Jahre alte Rentner ist kein Unbekannter: Der gelernte Konditor, der später in verantwortlicher Position bei einer französischen Reifenfirma arbeitete, gehört seit 54 Jahren dem Bürgerschützenverein Wevelinghoven an und stand 2006/2007 als König im Mittelpunkt des Festgeschehens. Seit 35 Jahren ist Schumacher zudem aktiv in Sachen Fußball unterwegs – er ist Schiedsrichter und Geschäftsführer des Fußballverbandes Niederrhein.