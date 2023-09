Stadtstrand in Grevenbroich Evita-Beach Saison ist beendet – mobile Cocktailbar rollt weiter

Ärgerlich angesichts geschlossener Türen auf dem Stadtstrand? „Das könnte man meinen, aber am Ende einer Saison sind viele offensichtlich satt vom Sommer. Am Beginn sind sie hungrig auf Sonne, freuen sich auf jeden Sonnenstrahl. Das nimmt dann später ab“, erzählt Nora Gössing vom Evita Beach-Team. Mit der Saison „sind wir sehr zufrieden, wir können uns nicht beschweren“. Viele Wochenenden, geöffnet ist freitags bis sonntags, sei „super Wetter“ gewesen. Bei normalem Betrieb würden rund 100 Besucher auf dem Stadtstrand sitzen. Sie chillen in den Liegestühlen auf dem Sand, genießen Cocktails und anderes. „Allerdings hatten wir in diesem Jahr auch an drei Wochenenden hintereinander so schlechtes Wetter, dass wir nicht öffnen konnten. Auch wenn es dann mal nicht regnete, war alles nass.“