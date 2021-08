Evangelische Kirche in Grevenbroich : Mehr Licht für die Christuskirche

Die Lichtpendel unter der Decke sind montiert. Harald Kummerow (l.) und Walter Hoffmann erklären das Beleuchtungskonzept. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Für 100.000 Euro werden Beleuchtung und Elektrik in dem Gotteshaus erneuert. Dabei gab es eine Überraschung. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

Zeitzeugen der 50er Jahre sind die kugelförmigen Lampen mit Streifenmuster im milchigen Glas. Nach mehr als 60 Jahren hat die Beleuchtung im Gottesdienstraum der evangelischen Christuskirche am Hartmannweg ausgedient. Die alten Leuchten stapeln sich am Boden, während unter der Decke bereits Lichtleisten mit LED als Teil der neuen Beleuchtung installiert sind. Für 100.000 Euro stattet die evangelische Kirchengemeinde Grevenbroich das Gotteshaus mit neuer Lichttechnik und Elektrik aus. „Beides stammte noch aus der Bauzeit der Kirche“, weiß Walter Hoffmann, der Finanzkirchmeister stellte mit Harald Kummerow vom Presbyterium das Projekt vor.

Die Orgel an der Wand ist sorgfältig verpackt gegen Staub geschützt, die Bestuhlung lagert unter Folien. Gottesdienste werden in der Kirche wegen der Umbaus zurzeit nicht gehalten. „Zunächst ging es um einen neuen Anstrich für den Raum. Dann gab unsere damalige Pfarrerin Monika Ruge den Anstoß, die Beleuchtung zu erneuern“, erläutert Walter Hoffmann. „Die alten Lampen waren recht dunkel, konnten nicht einzeln eingestellt werden.“ Neues, Flexibleres sollte her. Mit drei Lichtplanern nahm die Gemeinde Kontakt auf, das Konzept von Mailänder Lichtdesign in Köln wird verwirklicht.

Unter der Decke wurden Lichtpendel mit LED montiert, in die zusätzlich noch Spots eingebaut werden. Die kommen einige Wochen später als erhofft. „Sie werden extra nach unserer Bestellung angefertigt“, sagt Hoffmann. Künftig können, wie Harald Kummerow erklärt, mit mehreren Programmen die Lampen etwa in Gruppen digital gesteuert werden. Das Licht kann gedimmt werden, der Altarraum oder der Chor beim Konzert können separat angestrahlt werden. Bereits installiert sind zwei Lichtleisten für die Hintergrundbeleuchtung der Apsis, die unterschiedliche Farben ermöglicht. „Künftig haben wir viele Möglichkeiten“, sagt Harald Kummerow, dessen Vater als Kranführer bei Pick am Bau der Kirche 1958 mitgewirkt hat. Falls Reparaturen an den Leuchten nötig werden, muss kein Hubsteiger her: Die Pendelleisten können an Rollen herabgelassen werden.

Mit der Beleuchtung allein war es nicht getan. Die Elektrik entsprach nicht mehr heutigen Anforderungen und wurde erneuert. Dabei gab es eine Überraschung. Plötzlich gab es laut Hoffmann keinen Starkstrom mehr, Orgel und Glocken funktionierten nicht. Wie sich herausstellte, weist die von der Graf-Kessel-Straße her führende Leitung einen Schaden auf. „Ein Teil der Leitung war unter der Kirche her verlegt worden“, sagt Hoffmann. NEW verlege zurzeit neue Kabel von der Bahnstraße zur Kirche.