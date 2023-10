Feierliche Inventurmesse in Rom Europa-Schützen schlagen Marita Hoppe aus Gindorf zur Ritterin

Während in Neuss die Frauen bei den Schützen noch nichts zu sagen haben, sieht dies bei der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) ganz anders aus. In einer feierlichen Messe in Rom wurden jetzt sieben Damen zur Ritterin geschlagen, darunter auch Marita Hoppe aus Gindorf. Ihr Ehemann Robert war Brudermeister der örtlichen St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und ist amtierender Bezirks- und Diözesanbundesmeister.