Spirtueller Zwischenruf Europa ist näher als man denkt

So mühsam und zäh die Verhandlungen zwischen den einzelnen Ländern auch sind, so notwendig sind sie, um einander zu verstehen und einen Konsens zu finden. Dass wir in unserem Land wie selbstverständlich in Frieden leben, hängt wesentlich damit zusammen, dass Europa sich zunehmend als Gemeinschaft versteht. Wo dieser Gemeinschaftsgedanke zwischen den Ländern fehlt, ist leicht Nährboden für Unfrieden und Feindschaft zu finden. Wir erleben diese traurige Wahrheit am östlichen Rand des geografischen Europas. Frieden ist kein „Selbstläufer“, sondern muss gelernt und trainiert werden.