Hingucker der Landesgartenschau 1995 wird saniert : Ettl-Rad schon bald wieder knallrot

Grevenbroich Vom Viersener Künstler Georg Ettl für die Landesgartenschau 1995 geschaffen, ist das berühmte Kunstwerk in die Jahre gekommen. Innerhalb der kommenden 14 Tage soll es wieder in alter Pracht inmitten des Bends stehen.

Was einstmals in leuchtendem Rot unübersehbar war, ist jetzt in technische Schutzhüllen verbracht. das Ettl-Rad. In den kommenden 14 Tagen soll das berühmte Kunstwerk, so etwas wie das Wahrzeichen der Landesgartenschau 1995 und darüber hinaus ein bemerkenswertes Objekt, zu altem Glanz gelangen und umfassend saniert werden. Die Mitglieder des Verkehrsvereins um Walter Flöck haben sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, das Ettl-Rad in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Techniker vom RWE haben sich bereit erklärt, den symbolischen Anfang der Arbeit zu machen. Mit Stahlbürsten begannen sie am nun, alte Farbschichten abzuschleifen.