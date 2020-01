Konmmunikatives Gastro-Event im „Fräuleinswunder“ in Grevenbroich : „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“

Gabriele Gertoberens und Jens Stovermann lassen sich für das Gastro-Event immer wieder Neues einfallen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Den Spruch von Eltern kennen noch viele, die schon einige Jahrzehnte alt sind. „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“. Was einst oft Ärger bescherte, kann heute in neuer Form erlebt werden – und soll für Genuss statt Verdruß sorgen.

„Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“, heißt es im Bar-Restaurant „Fräuleinswunder“ an der Karl-Oberbach-Straße. Die sonst auf den Herbst beschränkte Zusatzveranstaltung bietet Gabriele Gertoberens, die auch sonst für etwas speziellere Angebote ein Händchen hat, erstmals auch Anfang des Jahres an – das nächste Mal am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr. Anmeldung ist nötig (02181 2131000). Küchenchef Jens Stovermann kann dann wieder viele Register seines Könnens ziehen.

Das Prinzip: An einer langen Tafel im „Fräuleinswunder“ kommen rund 40 Gäste zusammen – Paare, Familien und Singles, die sich zum großen Teil untereinander nicht kennen. „Es ist dabei sehr lustig. Erst ist die Stimmung verhalten, dann wird sie lockerer“, erklärt die 57-Jährige das „überraschende, delikate und höchst kommunikative Food-Format“. Die Gäste wissen nämlich vorher nicht, was serviert wird. Bei jedem Termin werden die Speisen für die sechs bis acht Gänge neu zusammengestellt. Garnelen auf Belugalinsen, mediterraner Pastasalat, karamellisierte Möhren mit Tahini und Ziegenkäsepraline, bretonische Jahrgangssardinen sowie Chorizo Pulled Pork sind einige wenige Beispiele für das, was bislang alles in Schüsseln und auf Platten auf den Tisch kam. Doch die nächsten Male steht eben Anderes auf dem Menüplan.